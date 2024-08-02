Депутаты хотят установить стандартный налоговый вычет при доходах меньше 30 тысяч рублей

Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, по которому в России появится стандартный налоговый вычет для жителей, чей доход не превышает 30 тыс. рублей в месяц.

Новый налоговый вычет смогут получить россияне, которые в месяц зарабатывают не больше 30 тыс. рублей, а в год — до 360 тыс. Они смогут вернуть до 46 800 рублей от уплаченного НДФЛ.

«Достойная жизнь должна быть не только в Москве. Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тыс. рублей нужно от налогового бремени освободить. Сегодня наша главная цель — победить бедность», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Вычет планируют предоставлять как при подаче налоговой декларации, так и в упрощенном виде — с помощью заявления в личном кабинете налогоплательщика.

Кроме того, в законопроекте предлагают до 500 тыс. рублей увеличить порог для получения ежемесячного стандартного налогового вычета на несовершеннолетних детей. Сейчас он составляет 350 тыс. рублей.