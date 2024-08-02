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Исполнительное производство

Индексация взысканных судом средств начнется со дня поступления исполнительных документов

Если суд ошибочно направит исполнительные документы не в тот орган, присужденные суммы все равно будут индексировать.

Совет Федерации одобрил закон, по которому индексировать присужденные денежные суммы будут со дня поступления приставам исполнительных документов.

Если документы вернут взыскателю или суду без исполнения решения, индексировать взысканные суммы не будут до момента поступления документов на исполнение. Однако когда суд по ошибке отправил документы не в тот орган, индексация начнется со дня их поступления.

Закон исполняет решение Конституционного суда, который признал в действующем законодательстве неопределенность при выборе дня, с которого исчисляется срок индексации взысканных денежных средств.

Наталия Лукина
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