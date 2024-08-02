С 1 сентября будет усилен контроль за капремонтом многоквартирных домов

Закон закрепляет обязательность и особенности строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Установлено, что стройконтроль в процессе ремонта происходит в рамках договора строительного подряда с лицами, являющимися членами саморегулируемой организации (СРО) за счет средств фонда капремонта. Они формируются на специальном счете, счете регионального оператора.

При этом требование о членстве в СРО не применяется в отношении государственных, муниципальных, унитарных казенных предприятий и учреждений.

Также установлено право субъекта РФ принять решение о проведении строительного контроля региональным органом исполнительной власти либо подведомственным бюджетным или автономным учреждением.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виталий Назаренко заявил, что закон позволит повысить качество капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.