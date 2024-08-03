В СФ разработали законопроект о лишении иностранцев льготных налоговых режимов

Разрабатывается законопроект о лишении иностранцев льготных налоговых режимов, сообщает ТАСС.

Так, предлагается отменить право на применение упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, которые являются иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Также есть предложение запретить иностранным гражданам быть самозанятыми, то есть применять специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход.

Напомню, что сейчас возможность быть ИП на УСН или на ПСН не зависит от гражданства человека или статуса налогового резидента РФ. Это значит, что зарегистрироваться в качестве ИП и применять УСН или ПСН может человек без российского паспорта, который постоянно живет за рубежом. Это особенно удобно для сдачи в аренду российской недвижимости.

А возможность быть самозанятым сейчас есть только у граждан некоторых государств. Это:

— Российская Федерация.

— Государства - члены ЕАЭС: Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

— Украина. Такая возможность у граждан Украины есть с 01 августа 2022 года.

Применение самозанятости гражданами иных государств не предусмотрено.

По данным ФНС России на 01 июля 2024 года в реестре 46,6 тысяч ИП - иностранных граждан и 177 ИП - лиц без гражданства.