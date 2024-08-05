Налоговые штрафы пополнили бюджет на 2,4 млрд рублей

За пять месяцев 2024 года бюджетные поступления от налоговых штрафов выросли на 70% — до 2,4 млрд рублей. За тот же период 2023 года в казну поступило 1,4 млрд. ФНС планирует до конца года по этой статье доходов собрать 5,1 млрд.

Чаще всего налогоплательщики платят штрафы, начисленные за неуплату соборов, непредставление деклараций и сокрытие сведений о связях с иностранным бизнесом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Всего за непредставление налоговой декларации нарушители заплатили 1,5 млрд рублей, за непредъявление сведений, нужных для контроля — 508 млн, за неправомерное несообщение информации — 292 млн, за неуведомление об участие в иностранных компаниях — 71 млн, за отказ дать показание в качестве свидетеля — 18,5 млн.

При умышленной неуплате налогов штраф может достигать 40% от задолженности, а при непреднамеренной — 20%.

«По статистике, количество выездных проверок организаций в 2023-м снизилось в 1,8 раза относительно 2022-го (с 9,4 тыс. до 5 тыс.). Но сейчас, когда налоговики проводят контрольное мероприятие, у них уже есть исчерпывающая информация о компании и о возможных нарушениях», — сказал управляющий партнер Tax & Legal Management Василий Ваюкин.

В 2022 году размер штрафов после выездной проверки составлял в среднем 49 млн рублей, в 2023 году — 63 млн. Это говорит о том, что надзорные мероприятия чаще носят выборочный и адресный характер.

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