🎯 Новый онлайн-курс «Налоговая реформа-2025» поможет подготовиться ко всем изменениям в работе бухгалтера в новом году

В 2025 году нас ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет. Изменятся лимиты для перехода на УСН, упрощенцы будут платить НДС, вырастет налог на прибыль и фиксированные взносы, появятся новые ставки и вычеты по НДФЛ.

Нововведений будет так много, что начать подготовку нужно уже сейчас. Чтобы вам не пришлось по крупицам собирать информацию по каждому изменению, мы собрали все новые правила в одной программе курса «Налоговая реформа-2025».

Мы разберем: изменения в НДФЛ, налоге на прибыль, акцизах, налоге на имущество;

изменения УСН, введение НДС для компаний на УСН;

новый туристический налог;

амнистию при дроблении бизнеса;

за какие периоды можно списать долги;

что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.

В программу вошли ключевые изменения, без которых невозможно работать в 2025 году!

Что в программе

В курсе 20 видеоуроков по НДФЛ, федеральным и региональным налогам, страховым взносам, налоговой амнистии, УСН и др. Вы получите доступ к дополнительным материалам: обновленным шаблонам для заполнения отчетности, пошаговым инструкциям, которые помогут быстро адаптироваться к новым правилам.

После обучения вы будете спокойно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН и уплачивать НДС, разберетесь в изменениях налога на имущество и в других федеральных, региональных и местных налогах, сможете их правильно рассчитывать и сдавать вовремя по ним отчетность.

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.

Курс будет доступен 10 августа. Только до 9 августа вы можете купить курс по спеццене за 4 900 рублей вместо 9 990 рублей.

После старта курса цена вырастет — успейте воспользоваться выгодным предложением.

Купить курс

Онлайн-курс входит входит в подписку «Клерк.Премиум».