Остался один день, чтобы подать заявление на отсрочку для IT-специалистов

Прием заявок на предоставление отсрочки от службы в осенний призыв завершится 6 августа в 23:59 мск.

Правом на отсрочку могут воспользоваться мужчины, которые работают в IT-компании по трудовому договору не меньше 11 месяцев за последний год. Компания работодателя должны быть аккредитована до 11 августа 2024 года.

«Работодатель должен подтвердить и направить данные в Минцифры в личном кабинете на Госуслугах до 11 августа. Если сотрудник не подаст заявление сам, то его может внести в списки компания», — сказано на сайте Минцифры.

Списки IT-специалистов передадут в Минобороны до 31 августа, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решение о предоставлении отсрочки.