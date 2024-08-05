С 1 октября 2023 года резиденты не могут выдавать валютные займы нерезидента — даже дружественным

Такая комиссия может выдавать разрешения конкретному человеку или всем вообще.

Изначально предполагалось, что запрет коснется вообще всех иностранцев. Но в 2022-2023 годах правительственная комиссия несколько раз разрешала резидентам выдавать валютные займы дружественным иностранцам.

Есть перечень недружественных стран. Все другие страны — дружественные. Дружественные иностранцы — это компании и люди из дружественных стран.

А вот хронология разрешений:

После 30 сентября 2023 года разрешения больше не продлевались. Это значит, что сейчас, чтобы выдать заем дружественному нерезиденту, нужно разрешение правительственной комиссии.

К примеру, без разрешения гражданин РФ не может предоставить доллары в рамках займа дубайской компании. В противном случае есть риск того, что налоговая будет смотреть на такую операцию как на незаконную валютную операцию — за такое есть штраф до 40% от суммы операции.

В майском номере журнала «Налоговая политика и практика» замначальника управления валютного контроля ФНС так прокомментировал эту ситуацию.