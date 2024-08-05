Сельским платежным агентам хотят дать право на ПСН

Законопроект с такой поправкой в НК внесен в Госдуму.

Сейчас внедряют способ выдачи наличных денег с карты в торговых точках одновременно с покупкой.

Для оказания данных услуг торговая точка заключает договор с банком и приобретает статус БПА. Но по такой деятельности нельзя применять ПСН.

Между тем в сельской местности торговые точки – это, как правило, ИП на ПСН.

Поэтому решили дать право таким ИП применять ПСН по доходам от деятельности платежных агентов.

ПСН при осуществлении деятельности платежных агентов смогут применять ИП в сфере розницы в сельских населенных пунктах, оказывающих такие услуги населению: