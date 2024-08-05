В июле число DDoS-атак на финансовый сектор выросло в 10 раз

С января по июнь 2024 года банки сталкивались с 3-5 тыс. DDoS-атак в месяц, тогда как в июле показатель вырос почти до 50 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Солар».

На последнюю неделю июля пришлось 67% атак. Хакеры целились в 60 крупных банков. За счет атак на банки общее количество DDoS в России за последний месяц также выросло практически в два раза — с 56 тысяч в июне до 96 тысяч в июле.

«Хакеры решили атаковать весь российский финансовый сектор. Они пытаются вывести из строя не один или два банка, а привести к неработоспособности множество банков и тем самым оказать негативное влияние на жизнь граждан», — сказал руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков.

Специалисты ожидают, что число атак на банковский сектор будет снижаться и держаться на уровне 2 тыс. в день.