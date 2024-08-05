Социальный фонд оплатит все лечение пострадавшим на производстве

СФР возьмет на себя обязанность оплачивать лечение сотрудников, которые получили травмы после тяжелых случаев на производстве. Пострадавшим обеспечат бесплатный проезд к местам реабилитации.

«Благодаря изменениям фонд будет оплачивать все диагностические, лечебные и физиотерапевтические процедуры, а также дорогостоящие лекарства, которые назначила пациенту врачебная комиссия», — сказано на сайте ведомства.

Компенсации также получат водители автомобилей, которые получили производственные травмы. Им возместят траты на ремонт транспорта и горюче-смазочные материалы. Сумма компенсаций вырастет с 835 рублей в год до 3 220 рублей. Средства будут ежегодно индексировать на уровень инфляции с 1 февраля.

Новый порядок оплаты расходов на реабилитацию вступил в силу с 31 июля 2024 года.