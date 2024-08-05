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Трудовые отношения

Социальный фонд оплатит все лечение пострадавшим на производстве

Расходы на восстановление сотрудников, которые выходят за рамки бесплатной медицинской помощи, компенсирует Соцфонд.

СФР возьмет на себя обязанность оплачивать лечение сотрудников, которые получили травмы после тяжелых случаев на производстве. Пострадавшим обеспечат бесплатный проезд к местам реабилитации.

«Благодаря изменениям фонд будет оплачивать все диагностические, лечебные и физиотерапевтические процедуры, а также дорогостоящие лекарства, которые назначила пациенту врачебная комиссия», — сказано на сайте ведомства.

Компенсации также получат водители автомобилей, которые получили производственные травмы. Им возместят траты на ремонт транспорта и горюче-смазочные материалы. Сумма компенсаций вырастет с 835 рублей в год до 3 220 рублей. Средства будут ежегодно индексировать на уровень инфляции с 1 февраля.

Новый порядок оплаты расходов на реабилитацию вступил в силу с 31 июля 2024 года.

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