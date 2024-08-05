Райффайзен банк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

В связи с предписанием Европейского ЦБ в адрес группы RBI Райффайзенбанк вынужден постепенно снизить объем операций на российском рынке.

На данном этапе он принял решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов, сообщает РБК.

Действующие брокерские счета обслуживаются как обычно, а Райффайзен банк продолжает работать со всеми категориями клиентов.

В мае банк сообщил, что с 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. Еще чуть позже банк сообщил, что с 1 июля 2024 года прекращается начисление процентов по накопительным счетам.