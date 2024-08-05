Роскомнадзор: является ли фото или видео с работником его биометрическими персональными данными

Разъяснения Федеральная служба по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций дала в письме от 01.08.2024 № 62450-02-11/77.

Как правило, возможность отнесения тех или иных сведений к биометрическим персданным регулируют законодательные и иные нормативные правовые акты.

Цветное цифровое фотоизображение лица владельца документа является его биометрическими персональными данными (п. 6 Перечня персональных данных, записываемых на электронные носители информации, содержащиеся в основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, по которым они осуществляют выезд и въезд из РФ, утв. постановлением Правительства от 04.03.2010 № 125).

Требования к формату изображения лица, предназначенного для хранения представлений лица в записи биометрических данных, установлены Национальным стандартом России ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013, утвержденным приказом Росстандарта от 06.09.2013 № 987-ст.

Обработка видеозаписи или фотоизображения, которые отнесены к биометрическим персданным, должна быть по общему правилу с письменного согласия.