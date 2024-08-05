Социальным работникам компенсируют покупку спецодежды

Минтруд одобрил предложение предоставлять социальным работникам специальную одежду, обувь и инвентарь, а также выплачивать компенсацию за самостоятельную покупку нужных товаров.

Кроме того, соцработникам выделят деньги на проезд на всех видах общественного транспорта, кроме такси и маршруток. Сейчас депутаты готовят соответствующий законопроект, пишет RG.RU.

«Неравные условия труда социальных работников принципиально важной сферы государственной поддержки приводят к неравному предоставлению услуг социальной поддержки», — сказано в проекте.

В получении социальных услуг нуждается 8 млн человек, из которых больше 500 тыс. получают помощь на дому, а 300 тыс. прикованы к постели.