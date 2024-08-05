ФНС ответила про НДС на акриловые (пластмассовые) зубы

Согласно письму ФНС от 30.07.2024 № СД-4-3/8670@, переходным ключам ОКП-ОКПД 2, размещенным на сайте Минэкономразвития, продукции, классифицируемой в рамках кода ОКП 93 9141 «Зубы искусственные/из пластмассы» соответствует код ОКПД 2 32.50.22.130 «Зубы искусственные», поименованный в правительственном перечне.

Поэтому при реализации этих медицинских изделий можно применять льготу по НДС в виде освобождения от налога.

С 1 января 2024 года позицию 14 раздела I «Медицинские изделия» перечня медтоваров, реализация и ввоз которых РФ не подлежат обложению НДС (утв. постановлением от 30.09.2015 № 1042), правительство дополнило кодом Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 32.50.22.130 «Зубы искусственные». При этом код ОКП 93 9141 в позиции 14 перечня не поименован.