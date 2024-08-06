❗ При приеме совместителя в ЕФС-1 не надо ставить код НЕПД

Об этом сообщает СФР в письме от 23.07.2024 № 19-20/33495.
Напомним, совместитель не может работать полное рабочее время. То есть его график – априори неполный день или неполная неделя.
При приеме на работу совместителя в подразделе 1.1 делается пометка в виде кода 3. А надо ли еще ставить код неполного времени – НЕПД или НЕПН?
СФР отвечает, что не надо.
При заключении трудового договора на условиях внешнего или внутреннего совместительства коды НЕПД или НЕПН в графе 6 «Код выполняемой функции» подраздела 1.1 формы ЕФС-1 не указываются.
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