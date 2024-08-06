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Налоговые изменения 2025

Как на УСН платить НДС в 2025 году? Практикующий бухгалтер предложит варианты работы!

Упрощенцев ждут кардинальные изменения. В связи с налоговой реформой-2025 упрощенцы становятся плательщиками НДС. Разберитесь с порядком уплаты НДС и какие есть варианты работы.

Все налогоплательщики УСН в 2025 году становятся плательщиками НДС. При этом у налогоплательщика есть варианты.

Какие есть варианты уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО, разберемся на вебинаре «Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы». Он состоится уже завтра в 15:00 мск!

На вебинаре разберемся:

  • Лимиты по УСН с 2025 года.

  • Налоговые ставки для УСН.

  • УСН и НДС: ставки и лимиты.

  • Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

  • Как бизнесу работать в новых условиях?

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Ждем вас на вебинаре 7 августа в 15:00 мск!

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