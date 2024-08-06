Как на УСН платить НДС в 2025 году? Практикующий бухгалтер предложит варианты работы!

Все налогоплательщики УСН в 2025 году становятся плательщиками НДС. При этом у налогоплательщика есть варианты.

Какие есть варианты уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО, разберемся на вебинаре «Как на УСН платить НДС в 2025 году. Варианты работы». Он состоится уже завтра в 15:00 мск!

На вебинаре разберемся:

Лимиты по УСН с 2025 года.

Налоговые ставки для УСН.

УСН и НДС: ставки и лимиты.

Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

Как бизнесу работать в новых условиях?

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Ждем вас на вебинаре 7 августа в 15:00 мск!