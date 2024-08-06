При расчете курса валют будут учитывать рыночную долю банков

Центробанк установит новый критерий для кредитных организаций, которые проводят внебиржевые сделки с иностранной валютой. Ни на один банк не должно приходиться больше 75% от общего объема сделок.

Такое требование позволит обеспечить репрезентативность расчета, для которого будут использованы данные не менее трех банков. Об этом сказано в указании регулятора.

«Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются приказом Банка России с даты, указанной в нем, до даты, с которой следующим приказом Банка России устанавливаются новые официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю», — говорится в указании ЦБ.

Также в документе представлена методологи расчета курса валют после введения санкций против Московской биржи. После 12 июня 2024 года в расчете не учитываются значения курса, которые не входят в средний диапазон. Не считают 25% нижних и верхних значений сделок с <a href='https://www.klerk.ru/tool/currency/cbr/eur/?utm_source=documentId616905&utm_medium=linkReplacerId47'>евро</a> и долларом.