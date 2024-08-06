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Курсы валют

При расчете курса валют будут учитывать рыночную долю банков

При определении курса иностранных валют ЦБ установил новый критерий для банков, которые проводят внебиржевые сделки.

Центробанк установит новый критерий для кредитных организаций, которые проводят внебиржевые сделки с иностранной валютой. Ни на один банк не должно приходиться больше 75% от общего объема сделок.

Такое требование позволит обеспечить репрезентативность расчета, для которого будут использованы данные не менее трех банков. Об этом сказано в указании регулятора.

«Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются приказом Банка России с даты, указанной в нем, до даты, с которой следующим приказом Банка России устанавливаются новые официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю», — говорится в указании ЦБ.

Также в документе представлена методологи расчета курса валют после введения санкций против Московской биржи. После 12 июня 2024 года в расчете не учитываются значения курса, которые не входят в средний диапазон. Не считают 25% нижних и верхних значений сделок с <a href='https://www.klerk.ru/tool/currency/cbr/eur/?utm_source=documentId616905&amp;utm_medium=linkReplacerId47'>евро</a> и долларом.

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