СФР: надо ежегодно подтверждать основной вид деятельности. Но скоро это изменится

И неважно – поменялась деятельность или нет. Подтверждать код ОКВЭД надо ежегодно.

Если компания не сдаст эти документы, ей присвоят максимальный тариф из возможных по тем кодам ОКВЭД, которые числятся в ЕГРЮЛ.

Об этом предупреждает СФР в письме от 22.07.2024 № 19-20/33316.

Между тем, СФР умолчал, что с 2025 года планируется новая система присвоения тарифов – без ежегодного подтверждения по заявлению и справке.

Законопроект с новыми правилами готов ко второму чтению.

В ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет информация о процентной доле доходов по кодам ОКВЭД.

Первые данные для этого организации должны будут передать до 15.04.2025, ИП – до 15.04.2026.

На 2025 год для организаций тариф взносов по травматизму определят по доле, которую они внесут в ЕГРЮЛ до 15.04.2025.

Для ИП тариф на 2025 год будет по основному ОКВЭД, указанному в ЕГРИП на 01.01.2025. Но если СФР выявит, что по факту деятельность совсем другая, то тариф будет по фактической деятельности.

Изначально предполагалось, что и ИП и организации должны подать сведения о доле доходов до 15 апреля 2025 года. Но потом ко второму чтению проекта для ИП дату сдвинули на год.

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