Налоговые поступления в бюджет с начала года выросли на 31%

С января по июнь 2024 года налоговые поступления выросли на 31%, до 26,9 трлн рублей. В абсолютных цифрах рост составил 6,4 трлн рублей.

«У нас очень серьезный рост подоходного налога – плюс 34%. Если говорить о росте зарплат, это примерно, по данным Росстата, 19%. Но очень серьезно выросли и дивидендные выплаты. При этом мы наблюдаем данные в рознице, так как являемся операторами кассовой техники по стране, и можем сказать, что у нас рост составляет 23%», — сказал глава ФНС Даниил Егоров.

Поступления по НДС выросли на 23%, а объем нефтегазовых доходов бюджета увеличился на 43,4%.

Также Даниил Егоров добавил, что к концу года бюджетный план будет выполнен без существенных проблем.

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