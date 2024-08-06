⚡️ Итоги дня: страховщики определили самые угоняемые авто, буддистский монах выиграл больше 32 млн рублей, а Яндекс запустил такси с низкими ценами

Роскомнадзор оштрафовал TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 млн рублей. Владельцы ресурсов не исполнили обязанность по мониторингу социальной сети и не удалили противоправную информацию.

OpenAI не хочет использовать водяные знаки для генеративного контента. Около 30% пользователей ChatGPT отказались бы от использования платформы, если бы ввели водяные знаки.

Яндекс запустил сервис-лоукостер для вызова такси. Он доступен в отдельном приложении «Везет» и будет выгоден для несрочных поездок, поскольку ждать автомобиль придется дольше обычного. Выполнять заказы «Везет» будут те же водители, что и в тарифе «Эконом».

В Москве произошло первое ДТП с участием робота-доставщика. Он столкнулся с машиной на регулируемом пешеходном переходе, но никто не пострадал.

В Таиланде монах буддистского монастыря из провинции Кхонкэн выиграл в лотерею 13 млн батов или 32,3 млн рублей. Часть выигрыша он потратит на ремонт храма и строительство новой часовни.

Средняя цена нового автомобиля составила 3,6 млн рублей. Цена на новую машину в июле 2024 года снизилась более чем на 6% по сравнению с июлем 2023 года, когда средняя стоимость составляла 3,8 млн рублей.

Страховые компании сформировали рейтинг самых угоняемых автомобилей с начала 2024 года. Список возглавили Mercedes, Toyota и Lada. Также у преступников пользуются спросом Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Kia Rio.

Японский концерн Nissan Motor проводит испытания новой краски, которая призвана помочь снизить температуру кузова и салона автомобиля летом.

Спрос на отдых на Черном море в бархатный сезон вырос на 22%. На отдыхе в сентябре и октябре можно сэкономить от 15 до 30% стоимости летнего тура. Активнее всего россияне бронируют отели в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсе и в Крыму.