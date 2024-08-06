Нейросети и чат-боты используют 36% россиян

36% жителей страны хотя бы раз получали консультацию через чат-бота. О положительном опыте в получении помощи от искусственного интеллекта рассказали 28% пользователей, а 50% нейтрально относятся к такому виду взаимодействия.

Чаще всего к помощи чат-ботов обращаются при получении государственных услуг, об этом завили 52% россиян. На втором по популярности месте — помощники в интернет-магазинах (41%). 25% пользователей обращаются к ботам по вопросам в сфере медицины и здравоохранения. Об этом сказано в исследовании страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка ВТБ.

«Новые цифровые инструменты, в том числе созданные на базе искусственного интеллекта, способны значительно упростить жизнь россиян и ускорить получение необходимой поддержки по разным вопросам. В частности, чат-боты актуальны в медицинской сфере: они запишут на прием к врачу, подскажут адрес ближайшей аптеки, расскажут, как правильно оказать первую помощь», — сказала директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

41% участников опроса считают, что общение с ботом не должно длиться больше пяти минут. 32% определили оптимальное время взаимодействия с искусственным интеллектов от пяти до 15 минут. Остальные готовы вести переписку свыше 15 минут.

К недостаткам чат-ботов пользователи отнесли отсутствие видимой пользы (31%), недоверие к информации (31%), а также трудность в поиске таких помощников (26%).