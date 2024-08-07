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Налог на прибыль

Российский перевозчик со штрафа по договору перевозки с белорусской компанией платит налог в России

Доходы иностранных компаний по договорам с российскими компаниями облагаются налогом на прибыль в РФ. И платит этот налог российская фирма как налоговый агент. Но по международному договору могут быть иные правила.

В частности, с Белоруссией есть договор об избежании двойного налогообложения от 21.04.1995.

Минфин в письме от 27.12.2023 № 03-08-05/126975 рассмотрел такую ситуацию: российская фирма платит резиденту Республики Беларусь компенсацию убытков при перевозке грузов, а также штраф за несоблюдение договорных условий.

Гражданское законодательство разделяет неустойку и убытки (реальный ущерб).

По совокупности норм НК и международного соглашения выходит так:

  • компенсация убытков/ущерба — облагается налогом в Беларуси;

  • штраф за несоблюдение договорных условий — облагаются налогом на прибыль в РФ по ставке 20%. И платит этот налог российская фирма-налоговый агент.

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