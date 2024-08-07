Российский перевозчик со штрафа по договору перевозки с белорусской компанией платит налог в России

В частности, с Белоруссией есть договор об избежании двойного налогообложения от 21.04.1995.

Минфин в письме от 27.12.2023 № 03-08-05/126975 рассмотрел такую ситуацию: российская фирма платит резиденту Республики Беларусь компенсацию убытков при перевозке грузов, а также штраф за несоблюдение договорных условий.

Гражданское законодательство разделяет неустойку и убытки (реальный ущерб).

По совокупности норм НК и международного соглашения выходит так: