Российский перевозчик со штрафа по договору перевозки с белорусской компанией платит налог в России

В частности, с Белоруссией есть договор об избежании двойного налогообложения от 21.04.1995.
Минфин в письме от 27.12.2023 № 03-08-05/126975 рассмотрел такую ситуацию: российская фирма платит резиденту Республики Беларусь компенсацию убытков при перевозке грузов, а также штраф за несоблюдение договорных условий.
Гражданское законодательство разделяет неустойку и убытки (реальный ущерб).
По совокупности норм НК и международного соглашения выходит так:
компенсация убытков/ущерба — облагается налогом в Беларуси;
штраф за несоблюдение договорных условий — облагаются налогом на прибыль в РФ по ставке 20%. И платит этот налог российская фирма-налоговый агент.
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