Инструкция: как не купить поддельное лекарство

Росздравнадзор и Роспотребнадзор контролируют логистику лекарственных препаратов, что позволяет свести к минимуму повреждение упаковки.

«Если упаковка препарата повреждена, немного смята или плохо склеена, можно говорить о нарушении требований к логистике фармацевтической продукции либо сомнительном происхождении лекарства», — сказано в телеграм-канале «Честный ЗНАК».

На коробке с лекарством должно быть указано торговое и международное название препарата, номер серии, дата изготовления, срок годности, регистрационный номер, а также штрихкод и код Data Matrix.

Чтобы проверить подлинность товара, достаточно отсканировать код в мобильном приложении «Честный ЗНАК». Система сообщит, что «товар проверен». Это значит, что лекарство продается легально и его можно приобрести. Сообщение «Лекарство запрещено к продаже» означает, что товар не должен находиться в этой аптеке, а информация «Код не найден» сигнализирует о подделке.

Если покупатель выявил какие-либо нарушения, он может сообщить о них, не выходя из мобильного приложения. В интерфейсе есть форма для обращения в органы надзора.