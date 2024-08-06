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Трудовое право

При увольнении после выписки из психбольницы положено выходное пособие

Ситуация: сотрудника на несколько месяцев положили на лечение в психиатрическую лечебницу. По прогнозам врачей, работать далее в своей должности юриста он не сможет.

Роструд в письме от 02.07.2024 № ПГ/12390-6-1 разъяснил, в каком случае можно будет уволить этого сотрудника.

Если по заключению врачей работника признают полностью неспособным к труду, его можно уволить по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка.

Если же по заключению врачей работник нуждается в переводе на другую работу, но такой работы в компании нет или она есть, но сотрудник на нее не согласен, его можно уволить по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК — с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка.

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Комментарии

3
  • Вера Ревина

    Ситуация: сотрудника на несколько месяцев положили на лечение в психиатрическую лечебницу

    захотелось😍😍😍

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Ситуация: сотрудника на несколько месяцев положили на лечение в психиатрическую лечебницу. По прогнозам врачей, работать далее в своей должности юриста он не сможет.

    а не тот ли это юрист, который год назад всё с главбухом бодался? и жаловался про эти бодания на новом форуме?

  • bogdanovv

    не представляю, какое они дадут заключение, что юристом он не сможет работать, а кем-то другим сможет, что за комиссия такая