При увольнении после выписки из психбольницы положено выходное пособие

Роструд в письме от 02.07.2024 № ПГ/12390-6-1 разъяснил, в каком случае можно будет уволить этого сотрудника.

Если по заключению врачей работника признают полностью неспособным к труду, его можно уволить по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка.

Если же по заключению врачей работник нуждается в переводе на другую работу, но такой работы в компании нет или она есть, но сотрудник на нее не согласен, его можно уволить по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК — с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка.