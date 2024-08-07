В 2024 году можно освободиться от НДС

Это такие условия:

за 3 предыдущих календарных месяца выручка от реализации без учета НДС не превысила 2 млн рублей;

с момента регистрации налогоплательщика в налоговом органе прошло не менее 3 месяцев.

Об этом напоминает региональное УФНС.

Для использования права на освобождение от НДС нужно в срок не позднее 20-го числа месяца, с которого планируется освобождение, представить в ИФНС уведомление и любые подтверждающие выручку документы:

выписку из бухбаланса, в которой указана сумма выручки (для юрлиц);

выписку из книги продаж;

выписку из КУДиР и хозяйственных операций (для ИП);

выписку из КУДиР компаний и ИП, перешедших с УСН на ОСНО.

Право на освобождение от НДС дают на 12 месяцев. По истечении этого срока необходимо сдать уведомление о продлении права на освобождение от НДС (с подтверждающими документами) или же об отказе от него.

В течение 12 месяцев отказаться от освобождения нельзя.

Но если доход за 3 месяца превысит 2 млн рублей, право на освобождение будет потеряно с 1-го числа месяца, в котором случилось превышение.

Освобожденным от НДС сдавать декларации по НДС не надо. А после утраты права на освобождение надо сдавать декларацию.