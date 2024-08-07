В 2024 году можно освободиться от НДС

Это такие условия:
за 3 предыдущих календарных месяца выручка от реализации без учета НДС не превысила 2 млн рублей;
с момента регистрации налогоплательщика в налоговом органе прошло не менее 3 месяцев.
Об этом напоминает региональное УФНС.
Для использования права на освобождение от НДС нужно в срок не позднее 20-го числа месяца, с которого планируется освобождение, представить в ИФНС уведомление и любые подтверждающие выручку документы:
выписку из бухбаланса, в которой указана сумма выручки (для юрлиц);
выписку из книги продаж;
выписку из КУДиР и хозяйственных операций (для ИП);
выписку из КУДиР компаний и ИП, перешедших с УСН на ОСНО.
Право на освобождение от НДС дают на 12 месяцев. По истечении этого срока необходимо сдать уведомление о продлении права на освобождение от НДС (с подтверждающими документами) или же об отказе от него.
В течение 12 месяцев отказаться от освобождения нельзя.
Но если доход за 3 месяца превысит 2 млн рублей, право на освобождение будет потеряно с 1-го числа месяца, в котором случилось превышение.
Освобожденным от НДС сдавать декларации по НДС не надо. А после утраты права на освобождение надо сдавать декларацию.
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