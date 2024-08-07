Власти хотят устанавливать тарифы ЖКХ сразу на пять лет

К весне 2025 года депутаты подготовят законопроект, который установит долгосрочные тарифы ЖКХ с учетом индексаций не менее чем на пять лет.

Пока что тарифы меняются ежегодно, что не позволяет инвесторам в этой сфере планировать свои действия, а потребителям — расходы. Чтобы это изменить, власти предложили перейти на долгосрочную тарифную политику, пишет Forbes.

В Федеральной антимонопольной службе уже разработали проект федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». В нем предусмотрены долгосрочные тарифы в отношении жилищно-коммунальных услуг.

«Из-за того, что в текущей ситуации, по сути, невозможно долгосрочное планирование, инвесторы неохотно идут в сферу ЖКХ», — сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

На модернизацию сферы ЖКХ до 2030 года понадобится около 4,5 трлн рублей. Однако в бюджете на это заложено не больше 900 млрд. Ожидается, что остальные средства внесут представители бизнеса.