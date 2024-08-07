Платформы по выпуску ЦФА могут объединиться с Мосбиржей

Московская биржа получила от всех платформ по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) «мягкое согласие» на интеграцию. Торговая площадка планирует консолидировать ликвидность в цифровых активах, а также стать оператором обмена для создания вторичного рынка ЦФА.

Сейчас в стране два оператора обмена ЦФА — Московская биржа и СПБ Биржа, а также 11 операторов информационных систем. Об этом пишут «Ведомости».

Консолидация платформ станет единой «точкой вдоха» для дистрибуции ЦФА, что будет удобным для инвесторов и расширит возможности каждой отдельной площадки по выпуску таких активов. Например, биржа может взять на себя функции налогового агента и следить за соблюдением норм антиотмывочного законодательства.

Считается, что подобный подход приведет к формированию стакана цен для цифровых активов и увеличит оборот ЦФА на рынке. Кроме того, инвесторы смогут анализировать свой портфель ЦФА без необходимости искать показатели в приложениях разных платформ.