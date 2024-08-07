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Инвестиции

Платформы по выпуску ЦФА могут объединиться с Мосбиржей

Инвесторы смогут видеть свой портфель ЦФА в одном приложении, а операторы цифровых финансовых активов сконцентрируются на собственной деятельности, передав часть обязанностей Мосбирже.

Московская биржа получила от всех платформ по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) «мягкое согласие» на интеграцию. Торговая площадка планирует консолидировать ликвидность в цифровых активах, а также стать оператором обмена для создания вторичного рынка ЦФА.

Сейчас в стране два оператора обмена ЦФА — Московская биржа и СПБ Биржа, а также 11 операторов информационных систем. Об этом пишут «Ведомости».

Консолидация платформ станет единой «точкой вдоха» для дистрибуции ЦФА, что будет удобным для инвесторов и расширит возможности каждой отдельной площадки по выпуску таких активов. Например, биржа может взять на себя функции налогового агента и следить за соблюдением норм антиотмывочного законодательства.

Считается, что подобный подход приведет к формированию стакана цен для цифровых активов и увеличит оборот ЦФА на рынке. Кроме того, инвесторы смогут анализировать свой портфель ЦФА без необходимости искать показатели в приложениях разных платформ.

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