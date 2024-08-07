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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Oracle требует от бывших сотрудников вернуть премии, в «Яндекс Еде» новая модель продвижения, «VK видео» стало самым скачиваемым приложением

Подготовили обзор главных событий дня — 7 августа 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Экс-сотрудников дочерней компании Oracle в России пытаются заставить вернуть премии на 50 млн рублей, которые они получили в 2022 году, когда компания заявила об уходе из РФ.

  • За год электронные визы в Россию оформили 540 900 иностранцев. Чаще всего такие документы получают жители Китая, Саудовской Аравии и Германии.

  • Илон Маск подал в суд на рекламодателей из-за бойкота соцсети Х. Иск подали после публикации отчета, в котором говорится, что рекламодатели «вступили в сговор» для бойкота Twitter после его покупки Маском.

  • «Яндекс Еда» запустила новую модель продвижения: оплата за эти услуги будет автоматически вычитаться из стоимости реальных заказов клиентов. Тем самым заведения смогут подняться выше в результатах поиска.

  • В ресторанах и кафе средний чек вырос на 9-11% год к году. Порция супа в среднем стоит 318 рублей, салат — 295 рублей, а горячее с гарниром — 337 рублей.

  • Производство игристого вина в России с начала года выросло почти на треть, достигнув 7,5 млн дал. Выпуск тихих вин увеличился на 11,7% и составил 18,6 млн дал.

  • Официальный представитель МВД Ирина Волк передала Третьяковке 17 произведений своего отца — художника и иконописца Владимира Волка.

  • «VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян на фоне проблем с работой видеохостинга YouTube.

  • У Tele2 появилась бесплатная услуга проверки утечек данных для абонентов. Информация поможет клиентам узнать о необходимости смены пароля, чтобы предотвратить взлом социальных сетей. Подобный сервис внедрил и оператор МТС.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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