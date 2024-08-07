Как определить ставку дисконтирования по аренде

Подобрать ставку дисконтирования можно с помощью ряда функций Excel:
при равных регулярных (аннуитетных) платежах – с помощью функции Excel «СТАВКА»;
при неравных регулярных платежах – с помощью функции ВСД («внутренняя ставка доходности»);
при несистематических платежах — с помощью функции ЧИСТВНДОХ.
Если оценить справедливую стоимость предмета аренды затруднительно, а значит, воспользоваться расчетным способом определения ставки дисконтирования нельзя, применяется ставка, по которой арендатор может привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды (п. 15 ФСБУ 25/2018).
На практике применяют следующие способы оценки ставки дисконтирования:
средняя ставка по имеющимся долговым обязательствам арендатора — в той же валюте на приблизительно такой же срок;
ставка, определенная на основе рыночной информации — если сделок по привлечению заемных средств у организации нет;
средневзвешенная ставка по кредитам — по данным ЦБ.
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