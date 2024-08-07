Как определить ставку дисконтирования по аренде

Подобрать ставку дисконтирования можно с помощью ряда функций Excel:

при равных регулярных (аннуитетных) платежах – с помощью функции Excel «СТАВКА»;

при неравных регулярных платежах – с помощью функции ВСД («внутренняя ставка доходности»);

при несистематических платежах — с помощью функции ЧИСТВНДОХ.

Если оценить справедливую стоимость предмета аренды затруднительно, а значит, воспользоваться расчетным способом определения ставки дисконтирования нельзя, применяется ставка, по которой арендатор может привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды (п. 15 ФСБУ 25/2018).

На практике применяют следующие способы оценки ставки дисконтирования:

средняя ставка по имеющимся долговым обязательствам арендатора — в той же валюте на приблизительно такой же срок;

ставка, определенная на основе рыночной информации — если сделок по привлечению заемных средств у организации нет;

средневзвешенная ставка по кредитам — по данным ЦБ.