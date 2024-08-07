Инвесторы могут трансформировать свои счета в ИИС-3

Индивидуальные инвестиционные счета первого и второго типа можно трансформировать в ИИС-3. Для этого с 1 января 2024 года нужно обратиться к брокеру или инвестиционному управляющему.

Также следует подать заявление на получение налоговых вычетов в ИФНС. Если этого не сделать, инвестор при открытии больше одного ИИС утратит право на получение вычета, а также не сможет получить выплаты при пополнении баланса по программе долгосрочных сбережений.

«Сейчас вопрос совершенствования порядка подачи заявления в налоговый орган от брокера или управляющего в налоговый орган прорабатывается», — сказано на сайте Минфина.

Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3) начал работать с 2024 года. Он позволяет сочетать налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2.

Инвесторы могут получать вычет с 400 тыс. рублей, которые были внесены на счет в течение года, а также освободить от налогов доходы от инвестиционной деятельности.