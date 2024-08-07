Совкомбанк опубликовал первый социальный отчет о своей деятельности

С января по июнь 2024 года Совкомбанк выделили 748 млн рублей на социальные инвестиции.

У кредитной организации появился маркетплейс добрых дел «Совкомбанк про добро», который позволяет утроить пожертвования пользователей. Доступ к платформе получили не только клиенты банка. Фонды могут завести личный кабинет, получать кешбэк и приветственные баллы.

«Деятельность банка в этой сфере – неотъемлемая часть нашей миссии и ежедневной работы. Вместе с коллегами, партнерами и клиентами мы делаем все, чтобы эффективно и быстро помогать тем, кто помогает», — сказано в отчете Совкомбанка.

Вместе с Sk Финтех Хаб банк запустили проект «Технологии добра», где Совкомбанк и его партнеры предоставляют бесплатные услуги для благотворительных фондов. Например, автоматическую обработку документов с помощью искусственного интеллекта, защиту от DDoS-атак, доступ к сервисам электронного документооборота.