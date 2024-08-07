Роспотребнадзор разработал новые индикаторы риска

Проект приказа проходит общественное обсуждение до 19 августа.

5 новых индикаторов риска касаются товаров аптечного ассортимента. Роспотребнадзор сможет начать проверку, если участник оборота в течение месяца продает БАД с кодами маркировки, которые отсутствуют в системе «Честный ЗНАК», в объеме выше среднего по стране.

По данным ЦРПТ, на 17 июля 2024 в системе маркировки зарегистрировано 3 тыс. производителей и импортеров БАД — это на 1 тыс. больше, чем годом ранее. На рынке представлено порядка 78 тыс. карточек товаров.

Эксперты полагают, что по итогам года цифры будут еще выше, хотя бы потому, что БАД — один из драйверов развития аптеками собственных торговых марок.

Аналогичный индикатор хотят ввести для контроля за продажей кожных антисептиков и антимикробных косметических средств.

Кроме того, новые индикаторы риска планируют ввести по обороту упакованной воды. Например, если в системе маркировки будут сведения о том, что участник в течение месяца продает просроченную воду или не проверяет код маркировки.

Об этом пишет телеграм-канал системы Честный ЗНАК со ссылкой на Фармацевтический вестник.

Напомним, индикаторы риска свидетельствуют о возможных нарушениях обязательных требований и служат основанием для проведения проверок.