Банки стали выдавать меньше кредитов наличными

Процент одобренных заявок на получение кредита наличными упал до нового минимума — 36%.

В июле 2024 года уровень одобрения заявок на кредиты наличными упал до 36%. В июне этот показатель составлял 41%, а в конце весны — 44%.

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» связывают снижение с периодом отпусков — когда выдачи кредитов традиционно падают. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование.

«Снижение уровня одобрений является абсолютно естественным и ожидаемым событием на фоне повышения макропруденциальных надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, ужесточения МПЛ и прекращения действия моратория на применение ограничения ПСК», — сказал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Банки не готовы наращивать риски кредитования заемщиков «с улицы» и делают ставку на проверенных клиентов — с хорошей кредитной, зарплатной и транзакционной историей.

С 1 июля 2024 года Центробанк повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам.

«Регулятор, используя различные инструменты, старается не допустить опережающего роста кредитования из-за повышенных рисков для финансовой системы», — объяснил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Также ЦБ отменил мораторий на ограничение полной стоимости кредита. Она не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение.