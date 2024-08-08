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Общество

Для медиаторов введут единые профстандарты и общие для всех этические нормы

Минюст предлагает усовершенствовать правовые условия для применения и развития процедуры медиации в России.

Министерство юстиции уведомило о подготовке проекта федерального закона с изменениями в 193-ФЗ от 27.07.2010 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Ранее Минюст совместно с заинтересованными федеральными госорганами и организациями проработал предложения по совершенствованию нормативного регулирования института медиации.

Концепция предлагаемых Минюстом изменений была озвучена на ПМЮФ-2024. Они будут касаться в том числе выработки единых профессиональных стандартов и общих для всех медиаторов этических норм, а также создания эффективного механизма саморегулирования института медиации.

Минюст обратил внимание на основные проблемы в действующем законодательстве:

  • есть возможность проведения процедуры медиации на непрофессиональной основе;

  • нет единых стандартов и правил профессиональной деятельности, деловой и профессиональной этики медиаторов;

  • нет единых правил допуска в профессию медиатора;

  • неэффективность действующего механизма саморегулирования в медиации;

  • нет органа госвласти, уполномоченного на выработку и реализацию госполитики в сфере медиации;

  • нет единого реестра медиаторов в РФ;

  • нет мер дисциплинарного воздействия в отношении медиаторов.

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