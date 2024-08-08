Для медиаторов введут единые профстандарты и общие для всех этические нормы

Министерство юстиции уведомило о подготовке проекта федерального закона с изменениями в 193-ФЗ от 27.07.2010 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Ранее Минюст совместно с заинтересованными федеральными госорганами и организациями проработал предложения по совершенствованию нормативного регулирования института медиации.
Концепция предлагаемых Минюстом изменений была озвучена на ПМЮФ-2024. Они будут касаться в том числе выработки единых профессиональных стандартов и общих для всех медиаторов этических норм, а также создания эффективного механизма саморегулирования института медиации.
Минюст обратил внимание на основные проблемы в действующем законодательстве:
есть возможность проведения процедуры медиации на непрофессиональной основе;
нет единых стандартов и правил профессиональной деятельности, деловой и профессиональной этики медиаторов;
нет единых правил допуска в профессию медиатора;
неэффективность действующего механизма саморегулирования в медиации;
нет органа госвласти, уполномоченного на выработку и реализацию госполитики в сфере медиации;
нет единого реестра медиаторов в РФ;
нет мер дисциплинарного воздействия в отношении медиаторов.
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