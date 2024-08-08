Для медиаторов введут единые профстандарты и общие для всех этические нормы

Минюст предлагает усовершенствовать правовые условия для применения и развития процедуры медиации в России.

Министерство юстиции уведомило о подготовке проекта федерального закона с изменениями в 193-ФЗ от 27.07.2010 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Ранее Минюст совместно с заинтересованными федеральными госорганами и организациями проработал предложения по совершенствованию нормативного регулирования института медиации.

Концепция предлагаемых Минюстом изменений была озвучена на ПМЮФ-2024. Они будут касаться в том числе выработки единых профессиональных стандартов и общих для всех медиаторов этических норм, а также создания эффективного механизма саморегулирования института медиации.

Минюст обратил внимание на основные проблемы в действующем законодательстве: