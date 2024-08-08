Общая сумма необоснованных тарифов за вывоз отходов превысила 4 млрд рублей

ФАС предотвратила рост цен в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Нарушители снизили тарифы.

Федеральная антимонопольная служба выдала предписания об устранении нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Общая сумма экономически необоснованных средств в тарифах на обращение с ТКО за 2023 год составила 4 миллиарда 442 миллиона рублей», — сказано на сайте ФАС.

Чаще всего нарушители завышали траты на транспортировку ТКО, не проводили оценку средств, выделенных из федерального бюджета, а также не соблюдали методологию корректировок валовой выручки.

С 1 июля 2024 года компании из сферы ТКО снизили тарифы для жителей Костромской области, Калмыкии, Хабаровского края, Омской области и Чувашии.

Сотрудники ФАС предотвратили запланированный рост цен на вывоз отходов в Оренбургской области на 17% и в Рязанской области — на 1,8%.