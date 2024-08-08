Экспедиторам разрешат уничтожать подозрительные посылки

Транспортно-экспедиционные компании не смогут перевозить оружие и опасные устройства, а также передавать персональные данные клиентов за границу.

В Госдуму внесли законопроект, по которому у транспортно-экспедиционных компаний появятся полномочия проверять и уничтожать подозрительные посылки.

Экспедиторам запретят перевозить оружие, взрывчатые вещества и другие устройства, которые предоставляют опасность для жизни и здоровья. Кроме того, установят запрет на передачу за пределы РФ персональных данных клиентов.

«Наделить экспедитора правом задерживать груз, содержимое которого запрещено к перевозке, а также уничтожать или разрешать уничтожать груз, содержимое которого вызывает порчу (повреждение) других грузов, создает опасность для жизни или здоровья работников экспедитора или третьих лиц, если эту опасность нельзя устранить иным путем», — сказано в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, будет создан реестр транспортно-экспедиционных компаний. Организации начнут уведомлять о начале ведения деятельности, а также в течение трех лет хранить в информационных системах данные о заключенных договорах. Эти сведения будут нужны для оперативно-розыскных мероприятий и обеспечения безопасности РФ.