💬 С госорганами можно будет официально «договориться» об освобождении от административной ответственности. Мнение юриста по защите МСП

Минюст разработал законопроект с изменениями в КоАП, направленный на совершенствование законодательства об административных правонарушениях.

Законопроект предлагает предусмотреть механизм заключения соглашения с уполномоченным государственным органом, исполнение которого будет основанием для освобождения лица от административной ответственности.

В случае заключения соглашения производство по делу об административном правонарушении и течение сроков давности приостанавливаются.

Также предложено ограничить возможность повторного заключения соглашения лицом в случае совершения им аналогичного правонарушения. Это позволит избежать уклонения от административной ответственности на период исполнения соглашения и злоупотребления лицом правом на заключение такого соглашения.

Минюст подчеркнул, что это регулирование носит рамочный характер и может быть применено в различных сферах общественных отношений в случае закрепления в отраслевом законодательстве порядка заключения и исполнения соглашения.

«Такие изменения позволят достигнуть превентивной цели законодательства об административных правонарушениях, а также снизить избыточную нагрузку на привлекаемых к административной ответственности лиц, готовых устранить допущенные ими нарушения», — полагает Минюст.

Специально для «Клерка» комментирует Елена Гудина — юрист для бизнеса, опыт в создании систем юридической защиты МСП более 25 лет:

«Положительно оцениваю эту законодательную инициативу. В моей практике были случаи, когда компании не знали, что нарушают какие-либо правила и в связи с этим должны нести административную ответственность. Это случается, когда компания, обычно небольшая, выходит на новые для нее рынки, решает выпускать/продавать новые товары. При этом у МСП не хватает ресурсов для всестороннего изучения ситуации и просчета всех юридических рисков.

Предлагаемая модель позволит компаниям, особенно субъектам МСП, исправить ситуацию и наладить свои бизнес-процессы, чтобы в дальнейшем не было нарушений. Также они смогут избежать значительных финансовых расходов, ведь административные штрафы за нарушения некоторых правил очень существенны. Размер их составляет от 100 и 500 000 рублей и больше».