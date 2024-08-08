Стандартный вычет по НДФЛ можно получить даже во время академического отпуска студента

Родители или опекуны студентов очной формы обучения могут получать налоговый вычет на детей до 24 лет.

Родители студентов до 24 лет имеют право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ, даже если ребенок находится в академическом отпуске.

Вычет предоставляют на детей в возрасте до 18 лет. Однако если совершеннолетний ребенок получает образование в очной форме, выплаты можно получать до тех пор, пока ему не исполнится 24 года.

«Родитель (опекун, попечитель) может получать налоговый вычет до того месяца, пока его общий доход с начала года не превысит 350 тыс. рублей. Для его предоставления необходимо обратиться к работодателю с соответствующим заявлением и предоставить копии документов, подтверждающих право на него», — сказано на сайте ФНС.

В 2024 году размер стандартного налогового вычета на первого и второго ребенка составляет 1,4 тыс. рублей, а на третьего и последующего — 3 тыс. рублей.

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