Стандартный вычет по НДФЛ можно получить даже во время академического отпуска студента

Родители студентов до 24 лет имеют право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ, даже если ребенок находится в академическом отпуске.
Вычет предоставляют на детей в возрасте до 18 лет. Однако если совершеннолетний ребенок получает образование в очной форме, выплаты можно получать до тех пор, пока ему не исполнится 24 года.
«Родитель (опекун, попечитель) может получать налоговый вычет до того месяца, пока его общий доход с начала года не превысит 350 тыс. рублей. Для его предоставления необходимо обратиться к работодателю с соответствующим заявлением и предоставить копии документов, подтверждающих право на него», — сказано на сайте ФНС.
В 2024 году размер стандартного налогового вычета на первого и второго ребенка составляет 1,4 тыс. рублей, а на третьего и последующего — 3 тыс. рублей.
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Начать дискуссию