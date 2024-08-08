С 6 августа стартовал дополнительный отбор на получение субсидий Минпромторга

Это субсидии из федерального бюджета для компенсации затрат на сертификацию продукции для внешних рынков.

Субсидии положены российскими организациям.

Перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС, по которым можно получить поддержку, расширен на 80 позиций – например, продукция химической промышленности, машиностроения и других отраслей.

Субсидии предоставляют:

при сертификации продукции на внешних рынках – на компенсацию расходов, фактически понесенных организацией не ранее 1 января года, предшествующего текущему году;

при сертификации лекарств на внешних рынках – на компенсацию расходов, фактически понесенных не ранее 3 календарных лет, предшествующих текущему году.

Минпромторг пояснил, что обязательное условие — наличие сертификата соответствия, который получен не ранее 1 июля года, предшествующего текущему году, и не позднее 30 июня текущего года и действует на дату подачи заявки.

Прием заявок на участие в отборе проводится с 6 августа по 6 сентября 2024 года через платформу ГИСП.