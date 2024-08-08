С 6 августа стартовал дополнительный отбор на получение субсидий Минпромторга

Субсидии положены российскими организациям.
Перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС, по которым можно получить поддержку, расширен на 80 позиций – например, продукция химической промышленности, машиностроения и других отраслей.
Субсидии предоставляют:
при сертификации продукции на внешних рынках – на компенсацию расходов, фактически понесенных организацией не ранее 1 января года, предшествующего текущему году;
при сертификации лекарств на внешних рынках – на компенсацию расходов, фактически понесенных не ранее 3 календарных лет, предшествующих текущему году.
Минпромторг пояснил, что обязательное условие — наличие сертификата соответствия, который получен не ранее 1 июля года, предшествующего текущему году, и не позднее 30 июня текущего года и действует на дату подачи заявки.
Прием заявок на участие в отборе проводится с 6 августа по 6 сентября 2024 года через платформу ГИСП.
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