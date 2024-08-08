Продлен отбор инвестпроектов, направленных на производство приоритетной продукции

Минпромторг продлил до 29 ноября 2024 года прием заявок на включение инвестиционных проектов в механизм кластерной инвестиционной платформы (КИП).

Механизм действует в рамках постановления Правительства от 22.02.2023 № 295.

Прием заявок продлен в связи с повышенным интересом промышленных предприятий к механизму льготного заемного финансирования КИП.

На текущий момент в рамках КИП уже одобрено 40 проектов общей стоимостью 831,1 млрд руб. Объем привлекаемых кредитов по ним составляет 578,3 млрд руб., уточнил Минтпромторг.

В рамках КИП промышленные предприятия могут привлечь льготный инвестиционный кредит на реализацию проектов по производству приоритетной промышленной продукции по ставке 30% ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 3 п.п. (сейчас это 8,4%) на срок до момента окончания инвестиционной фазы проекта, увеличенной на 2 года.

Правительство своим решением может предоставить специальные условия оказания поддержки.

Перечень приоритетной промышленной продукции, на производство которой должны быть направлены проекты включает 317 позиций – сырье, материалы, комплектующие и конечные изделия по ОКПД 2.

Документы на участие в отборе подают через государственную информсистему промышленности — ГИСП.

Ранее мы писали, что с 6 августа стартовал дополнительный отбор на получение субсидий Минпромторга.