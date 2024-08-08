Продлен отбор инвестпроектов, направленных на производство приоритетной продукции

Механизм действует в рамках постановления Правительства от 22.02.2023 № 295.
Прием заявок продлен в связи с повышенным интересом промышленных предприятий к механизму льготного заемного финансирования КИП.
На текущий момент в рамках КИП уже одобрено 40 проектов общей стоимостью 831,1 млрд руб. Объем привлекаемых кредитов по ним составляет 578,3 млрд руб., уточнил Минтпромторг.
В рамках КИП промышленные предприятия могут привлечь льготный инвестиционный кредит на реализацию проектов по производству приоритетной промышленной продукции по ставке 30% ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 3 п.п. (сейчас это 8,4%) на срок до момента окончания инвестиционной фазы проекта, увеличенной на 2 года.
Правительство своим решением может предоставить специальные условия оказания поддержки.
Перечень приоритетной промышленной продукции, на производство которой должны быть направлены проекты включает 317 позиций – сырье, материалы, комплектующие и конечные изделия по ОКПД 2.
Документы на участие в отборе подают через государственную информсистему промышленности — ГИСП.
Ранее мы писали, что с 6 августа стартовал дополнительный отбор на получение субсидий Минпромторга.
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