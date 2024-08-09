Руководитель службы охраны труда расскажет, как правильно работать компаниями и ИП

Разберитесь, что должно быть у организации и ИП по охране труда, чтобы не попасть под штрафные санкции.

Бизнес обычно вспоминает про охрану труда только тогда, когда уже произошел несчастный случай или пришла проверка. Многие организации пренебрегают охраной труда. На вебинаре «Охрана труда для организаций и ИП в 2024 году» расскажем, как организовать охрану труда, чтобы не попасть под штрафы. Он состоится уже 12 августа в 11:00.

На вебинаре разберем:

Охрана труда: общие требования.

Что должно быть в организации по охране труда.

Нужна ли охрана труда ИП.

Какие документы обязательно должны быть по охране труда.

Кого надо обучать по охране труда.

Какие штрафы за охрану труда.

Как проверить, стоите ли вы в плане проверок по охране труда.

Чек-листы по охране труда трудовой инспекции.

Спикер — Татьяна Богданова, руководитель службы охраны труда ООО «Глобал-Сервис», член Совета Ассоциации «Единый центр специалистов по охране труда».

Ждем вас на вебинаре 12 августа в 11:00 мск!