До 2028 года кабмин будет устанавливать дополнительные основания для налоговой отсрочки

Правительству продлили право определять допоснования для предоставления отсрочки по уплате налогов и взносов.

Владимир Путин подписал закон, который позволит правительству до конца 2028 года устанавливать дополнительные основания для отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и других обязательных платежей.

Со 100 до 400 рублей увеличили общую сумму налогов, до достижения которой налогоплательщикам не будут приходить уведомления об уплате налогов.

Также закон отменяет подачу нулевой упрощенной отчетности, если организация не вела деятельность.

В документе уточнен порядок налогообложения НДФЛ материальной выгоды и иных видов доходов, скорректирован порядок пересчета ранее исчисленной суммы НДФЛ.

Для перехода бизнеса на налоговый мониторинг будут действовать новые требования к объему полученных доходов и величине активов — с 1 млрд до 800 млн рублей.

Закон вносит уточнения в перечень необлагаемых доходов по налогу на прибыль, а также в список расходов, которые учитываются в целях налогообложения.

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