Ратифицирован протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС

Это закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 229-ФЗ.
Протокол предусматривает выделение товаров, приобретенных в рамках электронной торговли, в отдельную категорию товаров с определением особенностей регулирования электронной торговли.
Также в отдельные категории выделены товары, приобретенные для личных нужд и для перепродажи.
Будет создан новый институт – оператор электронной торговли. Он станет заниматься таможенным оформлением товаров, логистикой и взаимодействием с интернет-площадками в ЕАЭС.
Ранее мы сообщали, что в России ратифицировали протокол об электронной торговле в ЕАЭС.
Начать дискуссию