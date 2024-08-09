Ратифицирован протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС

Владимир Путин подписал закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017, подписанный в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года.

Это закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 229-ФЗ.

Протокол предусматривает выделение товаров, приобретенных в рамках электронной торговли, в отдельную категорию товаров с определением особенностей регулирования электронной торговли.

Также в отдельные категории выделены товары, приобретенные для личных нужд и для перепродажи.

Будет создан новый институт – оператор электронной торговли. Он станет заниматься таможенным оформлением товаров, логистикой и взаимодействием с интернет-площадками в ЕАЭС.

Ранее мы сообщали, что в России ратифицировали протокол об электронной торговле в ЕАЭС.