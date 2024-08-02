В России ратифицировали протокол об электронной торговле в ЕАЭС

Совет Федерации ратифицировал протокол об электронной торговле в ЕАЭС. Согласно документу, в Таможенном кодексе ЕАЭС появится новая статья для товаров, которые продаются онлайн.

В отдельные категории будут выделены товары, приобретенные для личных нужд и для перепродажи.

Таможенное оформление товаров ляжет на плечи оператора электронной торговли. Он же обеспечит логистику операций, взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, проконтролирует процессы декларирования и условия хранения товаров.