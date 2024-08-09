Как не допустить налоговых доначислений при заключении договора

Договор, составленный без учета налоговых рисков, может стать причиной значительных доначислений по налогам. Поэтому важно проверить, что написано в документе, чтобы исключить налоговые риски.

В договорах между поставщиками и покупателям налоговики часто ставят под сомнение реальность поставок. Вопросы могут возникнуть к документам, которые сопровождают товар. Например, если груз ехал один день, а расстояние между городами можно преодолеть минимум за двое суток.

Также инспекторы смотрят на ошибки при заполнении сведений о местах погрузки и разгрузки. Эти недочеты могут стать косвенными доказательствами того, что фактически не было поставок товара.

Доначисления могут грозить не только покупателям, у которых не засчитают расходы и не примут к вычету НДС. Если поставщик на ОСНО применяет метод начисления, то расходы по изготовлению продукции можно учесть только по мере реализации. Когда ФНС оспорит факт продажи, появится повод для доначислений.

Договор, составленный без учета налоговых рисков, может стать причиной значительных доначислений по налогам. Узнайте больше, о чем подумать до подписания контрактов, на вебинаре «Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК». Он состоится 26 августа.

Спикер — Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Ждем вас на вебинаре 26 августа в 11:00 мск!