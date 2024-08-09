В банкоматах будет можно внести наличные на счет любого банка

В любых банкоматах клиентам разрешат вносить наличные на собственный счет, даже если он открыт в другом банке.

В 2025 году Росфинмониторинг и Центробанк создадут сервис для внесения наличных через банкомат на счет клиента в любом банке.

«Основные подходы мы уже согласовали. В то же время есть понимание, что нужны меры, компенсирующие возникающие риски. В этой связи эта возможность скорее всего будет реализована путем внесения наличных физическими лицами только на свои счета, не чужие», — сказал заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Кроме того, на внесение наличных будут установлены суточные и месячные лимиты. Ведомство определит и порог зачисления, с которого будет нужно проходить идентификацию личности.

Ожидается, что сервис повысит удобство и доступность финансовых услуг на отдаленных и малонаселенных территориях.