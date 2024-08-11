Введено множество новых правил для кредитных потребительских кооперативов

Федеральный закон от 08.08.2024 № 254-ФЗ изменил регулирование деятельности кредитных потребкооперативов и порядка получения ими права вести деятельность.

Кредитным потребкооперативам запрещена реорганизация в форме преобразования. Кредитный кооператив, члены (пайщики) которого — физлица, не вправе предоставлять займы кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, являющимся его членами, пайщиками.

Установлены особенности прекращения деятельности кредитного кооператива.

Ужесточены требования к органам управления.

Расширены полномочия ЦБ в сфере кредитной кооперации. Он будет вести госреестр кредитных кооперативов и сможет без суда исключать сведения о кредитном кооперативе из реестра. Тогда вести деятельность будет нельзя.

Указанные кооперативы должны состоять в СРО и привести себя в соответствие новому закону.

Кстати, на днях мы писали, что обновят правила отчетности для с/х кредитного потребкооператива.