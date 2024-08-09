Для целей НДС упрощенцы будут считать выручку по методу начисления

При УСН – кассовый метод. Налог по УСН считают по оплате, но для расчета НДС этот метод не годится.

Разъяснение по этому поводу дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Правила исчисления НДС никто не меняет. НДС начисляется в день отгрузки или получения аванса. И от системы налогообложения это правило не зависит.

Так же при УСН останутся льготы по НДС, установленные ст. 149 НК.

Если компания или ИП в 2024 году превысят лимит выручки в 60 млн, то с 1 января 2025 года они становятся плательщиками НДС и могут выбрать ставку НДС 5/7% без налоговых вычетов или 20% с вычетами.

Если в 2024 году выручки 60 млн и менее, то в 2025 году организация или ИП автоматом имеют право на освобождение от НДС по ст. 145 НК.

Если в течение 2025 года выручка, которая считается по правилам для УСН, т. е. кассовым методом, превысит 60 млн, то с месяца, следующего за месяцем превышения, организация (ИП) становятся плательщиками НДС. В этом случае действуют общие правила перехода с УСН на ОСНО в части НДС (п. 6 ст. 346.25 НК).

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