Полицейским разрешили приносить больничные из частных медклиник

Владимир Путин подписал федеральный закон о возможности принимать в ОВД больничные листы из частных медицинских организаций.

Это закон от 08.08.2024 № 258-ФЗ с изменениями в ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ…».

Изменение принято с подачи постановления Конституционного суда от 12.10.2023 № 47-П, которое признало неконституционной норму, исключающую возможность освобождения сотрудника органов внутренних дел от выполнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью на основании документа, выданного частной медицинской организацией, имеющей лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности. Даже при наличии исключительных обстоятельств, объективно требующих обращения в такую медорганизацию за получением медицинской помощи.

Такой подход позволял увольнять сотрудника по причине отсутствия его на службе, вызванным временной нетрудоспособностью, в связи с виновным поведением.

Теперь при наличии исключительных обстоятельств, объективно требующих обращения сотрудника ОВД в медицинскую организацию частной системы здравоохранения, имеющую лицензию, заключение или листок освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности позволят законно отболеть.

Установлено, что порядок освобождения сотрудников ОВД от служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью определяет МВД.

Новшество начнет действовать с 5 февраля 2025 года.